Google Street View devient beaucoup plus accessible depuis Google Maps sur Android

Street View accessible depuis Google Maps sur Android

En sus de l'applicationdédiée, Google vient en effet d'ajouter une surcouche dévolue à son service d'exploration en 3D, directement à Maps.Sur ordinateur, accéder à une vue en trois dimensions d'une rue est aussi simple que de glisser et déposer le petit personnage jaune sur un endroit de la carte. Sur mobile, il s'agit deDu moins jusqu'à aujourd'hui. Comme le rapporte un lecteur du site, Google vient de mettre à jour Google Maps sur Android afinExactement comme on peut passer d'un affichage en relief à un affichage satellite, unpermet désormais de lancer la fonctionnalité sans passer par l'application tierce.Un ajout d'ores et déjà répertorié sur la dernière mise à jour de Google Maps sur Android , et qui devrait donc être déployé globalement au cours des prochains jours.