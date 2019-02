Alphabet (Google) : les revenus augmentent, l'action continue de chuter

Quelques faiblesses gênantes pour les analystes

Publiés ce lundi 4 février, les résultats financiers d'Alphabet pour le quatrième trimestre de son année fiscale 2018 sont pourtant excellents. Ces derniers s'appuient entre autres sur un chiffre d'affaires en hausse de 22 % par rapport au Q4 2017 (pour atteindre le seuil des 39,3 milliards de dollars), tandis que le bénéfice par action enregistré sur cette période s'établit à 12,77 dollars.De la même manière, les revenus publicitaires générés par Alphabet sur le Q4 2018 sont en hausse de 20 % par rapport à l'année dernière (avec un CA consolidé à 32,6 milliards), et ceux relatifs au Cloud et au Hardware grimpent de 31 % avec 6,49 milliards de chiffre d'affaires.Trois éléments contribuent toutefois à réduire l'enthousiasme des analystes : un manque à gagner de 1,3 milliards qu'Alphabet attribue sans plus de détails à «» ; les performances pâlottes de ses filiales Waymo, Fiber et Verily (avec une perte également estimée à 1,3 milliards pour des revenus qui plafonnent à 154 millions de dollars, soit en dessous des prévisions du Wall Street Journal) ; et un coût d'acquisition de trafic qui grimpe à 7,4 milliards de dollars (+15 % par rapport à l'année précédente et +13 % vis-à-vis du Q3 2018).