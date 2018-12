Google supprime des millions de faux avis sur le Play Store

De faux avis qui se comptent en millions

Google conseille les développeurs et utilisateurs

Source : Techradar

C'est un véritable fléau observé sur le: les faux avis et commentaires pullulent sur des milliers d'applications, la faute à un système qui semble atteindre ses limites. Une application bien notée bénéficiera, en effet, d'une mise en exergue sur le catalogue de contenus de la firme de Mountain View, incitant certains développeurs malveillants à générer des bonnes notes et avis positifs dans l'optique de se retrouver en tête de leur catégorie.Un petit jeu auquel Google a décidé de, comme nous l'apprend un billet publié sur le blog des développeurs Android. Le géant californien s'est ainsi fendu de quelques chiffres qui en disent long sur son ras-le-bol : desdu Play Store, quand des milliers d'applications capables de détourner le système de commentaires et de notes auraient été détectées.La firme d'outre-Atlantique n'hésite pas à demander un petit coup de main à sa communauté de développeurs, à qui elle demande de, ni de lancer des campagnes promettant des items présents au sein de l'application en échange de cinq étoiles.Google s'adresse également à l'ensemble des utilisateurs, leur conseillant de, contre un commentaire ou une note positive.