À Toronto, Alphabet diminuera les prix d'une partie des logements de sa smart city

Première ville canadienne en nombre d'habitants,va bientôt accueillir la smart city d', qui va y bâtir 2 500 logements fabriqués en bois et chauffés par des puits géothermiques.Si l'implantation deou de sa maison-mère Alphabet nourrit le scepticisme de la population locale, qui craint une flambée des prix, il apparaît clair que le géant américain veut mettre de l'eau dans son vin et prouver qu'il mérite la confiance canadienne, comme l'indique Bloomberg Ainsi,(la filiale de construction d'Alphabet qui est en charge du projet avec la société de développement Waterfront Toronto) a annoncé jeudi dernier que. Une façon comme une autre de protéger la diversité torontoise tout en redorant son image.Le projet de ville digitale d'Alphabet est d'importance :répartis sur une zone de, appelée « Quayside ». Parmi les 40% de logements qui seront loués à des prix en-dessus de ceux du marché, 20 % seront qualifiés d'habitationsCar l'accès au logement est de plus en plus tendu à Toronto. La capitale de l'Ontario jouit d'un boom économique qui la rend particulièrement attractive, avec un coût de vie globalement plus élevé. Les loyers ont flambé de presque 60 % dans la ville depuis ces cinq dernières années., reconnaît Jesse Shapins, le directeur du domaine public de Sidewalk, qui garantitet espère queLa smart city d'Alphabet comprendra des espaces résidentiels, mais aussi commerciaux. Le système énergétique des bâtiments reposera sur une IA qui devrait réduire de 20 % la consommation d'énergie. Le projet vise aussi une réduction de 75 à 85 % des gaz à effet de serre grâce à la fameuse géothermie. Par ailleurs, la construction des bâtiments permettra la création de milliers d'emplois.Du côté du numérique, l'infrastructure mise en place sera chargée de collecter les données des habitants de façon àla vie urbaine. Pour pallier les craintes, Sidewalk Labs s'engage à stocker les données dans une base de données commune et publique.