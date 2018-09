Brave, navigateur soucieux de la vie privée, attaque Google en justice

Profession de foi

Nous avons anticipé le fait que les régulateurs demanderont à l'industrie d'arrêter de diffuser des données personnelles de cette façon.

- Johnny Ryan

Le modèle publicitaire selon Brave

fait énormément parler ces dernières semaines. Après avoir donné accès à ses utilisateurs au catalogue d'extensions de Chrome , puis s'être allié à Qwant , désormais installé par défaut, le navigateur part en croisade contreChez Brave, on ne rigole pas avec les données personnelles. Un engagement de la première heure, qui se manifeste aujourd'hui par le biais d'un procès auprès des autorités irlandaises et britanniques.L'entreprise invoque ainsi les articles du RGPD, adopté en mai dernier, pour réclamer justice. En effet Google transmet les données récoltées lors des recherches sur son moteur à des milliers d'entreprises. En résulte une abondance de publicités ciblées pour les internautes.Johnny Ryan, big boss du respect de la vie privée chez Brave, ne manque d'ailleurs pas de prêcher pour sa paroisse.. Dans son moteur, la start-up offre la possibilité à ses utilisateurs de se soumettre à la publicité, ou de s'en prémunir totalement.Ceux qui décident d'accepter la publicité sont rémunérés par le biais d'une cryptomonnaie élaborée par Brave : le(ou BAT).Une monnaie virtuelle donc, qui peut être utilisée pour rémunérer les créateurs de contenus du Web (blogueurs, vidéastes, sites Internet, etc.). Un concept gagnant-gagnant, en somme.Nous suivrons avec attention les suites de ce procès aux allures de David contre Goliath.