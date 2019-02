Mozilla tacle Facebook auprès de l'UE, la transparence des pubs politiques en cause

Plusieurs outils de transparence ne fonctionnent plus

Alors que les élections européennes se rapprochent,a souhaité alarmer l'opinion et l'Union européenne sur la manière dont Facebook gère sa politique de données. Dans un billet paru sur son blog le 31 janvier, relayant une lettre adressée à la Commission européenne, le renard du Web a annoncé avoir constaté queMozilla regrette de ne pas pouvoir offrir à ses utilisateurs citoyens européens une transparence pourtant nécessaire.Il y a quelques jours, plusieurs outils de transparence publicitaire ne fonctionnaient plus, visiblement bloqués par Facebook après une modification. Pourtant, ces derniers (WhoTargetsMe ; ProPublica...) s'avéraient utiles dans le sens où ils permettaient de connaître une multitude de détails sur les publicités publiées sur le réseau social comme les segments de population ciblés par les annonceurs.Pour Mozilla, la décision de FacebookL'auteure de la lettre, Denelle Dixon, qui est aussi la directrice de l'exploitation de Mozilla, est convaincue que la transparence ne peut pas être utilisée là où les plus puissantes sociétés mondiales sont à l'aise.Pour elle, une réelle transparence ne pourra être possible que si Facebook rend, qui héberge des données sur les créations publicitaires, y compris les dates de début et de fin des campagnes, leurs performances, les dépenses et les impressions générées par les annonces, mais aussi les données démographiques des personnes atteintes comme leur sexe, leur âge et leur lieu de résidence.En conclusion de sa lettre, Mozilla révèle tout de même apprécier le travail déjà accompli par Facebook, qui lutte désormais activement contre la désinformation pour se racheter des scandales passés, et espère que la société de Mark Zuckerberg respectera le Code de bonnes pratiques contre la désinformation signé en octobre dernier.Facebook a prévu de publier un outil assurant la transparence des publicités politiques juste avant les élections européennes. Par crainte d'un système similaire à celui mis en place aux États-Unis, Mozilla tout de même a préféré faire appel à la Commission européenne.