Mozilla Thunderbird : plus performant et plus beau, la promesse d'une renaissance en 2019

Une meilleure prise en charge de Gmail, et un renforcement de la sécurité autour de la vie privée

Jusqu'en 2017,était maintenu en vie par la communauté. Mais depuis que laa remis la main dessus, le client de messagerie respire. En 2018, huit personnes travaillaient à temps plein sur Thunderbird. En 2019, ce sontqui, toutes à temps plein.Le renforcement de l'équipe de la messagerie de Mozilla est une bonne chose, confirme Ryan Sipes, gestionnaire de communauté du projet Thunderbird. Il permettra à la Fondation d'améliorer l'aspect et les performances de ce dernier.L'un des chantiers de Thunderbird pour 2019 concerne donc ses performances. À ce sujet, la messagerieet des performances générales de l'application. Comme Firefox a pu en bénéficier, cela passera par des réécritures des parties de Thunderbird et la mise en place d'une architecture multiprocessus.Avec l'arrivée de nouveaux développeurs, la messagerie travaillera à, avec, notamment, la gestion des libellés. L'UX (expérience de l'utilisateur) / UI (interface pour l'utilisateur) autour du chiffrement et des paramètres profitera également d'un rafraîchissement au cours de 2019. Le chiffrement des mails, destiné à, est aussi prévu pour cette année.Pour le moment, Thunderbird n'a pas délivré de calendrier plus précis. Et une version mobile n'est toujours pas à l'ordre du jour. Mais l'application aux 25 millions d'utilisateurs est sur la bonne voie...