eBay met Amazon en demeure parce qu'il lui aurait "volé des clients"

eBay prévient Amazon avant d'éventuelles sanctions

Tout commence avec un mail : contacté par Amazon lui proposant de vendre ses produits sur sa plateforme, un vendeur d'eBay en a informé ce dernier. D'après l'accusation formulée par eBay, en l'espace de plusieurs années, 50 agents de vente Amazon auraient envoyé plus de 1 000 messages via la messagerie du site afin de « recruter » des vendeurs.eBay explique «. » Cependant, les adresses électroniques ainsi que le nom de la société Amazon auraient été soigneusement cachés par les employés tentant de recruter les vendeurs.eBay a demandé à Amazon de mettre fin à ses activités illégales et menace d'intenter une action en justice afin «».Amazon a pour le moment simplement expliqué mener une enquête approfondie sur ces allégations.