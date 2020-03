Coronavirus : Tim Cook encourage les employés d'Apple à travailler depuis chez eux cette semaine

La France, l'Italie et l'Allemagne concernées

Sources : The Verge

Une mesure de précaution supplémentaire pour l'entreprise californienne, après la fermeture de plusieurs boutiques et la limitation des voyages professionnels.» : pour Tim Cook le coronavirus n'est pas à prendre à la légère. Dans un mémo, le P.-D.G. d'Apple invite les employés de plusieurs sièges de la firme à télétravailler cette semaine. Le but : réduire la densité humaine pour restreindre l'épidémie.Les employés des sièges d'Apple travaillant au Japon, au Royaume-Uni, en Corée du Sud, en Italie, en France, en Allemagne et en Suisse resteront donc chez eux cette semaine, tout comme ceux basés à Seattle et en Californie.