Coronavirus : Apple ferme un de ses stores italiens

Une fermeture préventive

Source : CNET

Après Google ou encore Amazon , c'est au tour d'Apple de donner des consignes à ses salariés pour lutter contre la propagation du Covid-19. En effet, le virus continue d'impacter le quotidien de plusieurs millions (voire milliards) de citoyens. Un pic de contamination a même été atteint en Corée du Sud et en Italie. C'est le pays de l'Union Européenne qui est dans le viseur de la firme de Cupertino.Apple a annoncé la fermeture d'une de ses boutiques italiennes le week-end prochain. Ainsi, l'Apple Store situé à l'Oriocenter, à proximité de l'aéroport international de Caravaggio, sera inaccessible. Cette fermeture a été décidée par le conseil des ministres italien. Le gouvernement a demandé à plusieurs enseignes situées dans les zones à risque de ne plus ouvrir jusqu'à nouvel ordre.Enfin, Apple demande aussi à ses employés de ne plus se rendre en Corée du Sud, en Italie et en Chine, à moins d'une urgence. L'entreprise américaine conseille également à ses salariés de reporter les voyages prévus dans ces pays et de privilégier des appels téléphoniques ou vidéo dans le cadre de leur travail.