Apple anticipe un premier trimestre décevant à cause du coronavirus

Les usines redémarrent péniblement et peinent à retrouver leur rythme de croisière



Dans un communiqué publié sur son site web, Apple confirme être touchée de plein fouet par l'épidémie de coronavirus , qui a fait plus de 1 800 victimes en Chine depuis le mois de décembre.L'objectif de chiffre d'affaires, compris initialement entre 63 et 67 milliards de dollars, ne sera pas tenu. Le constructeur l'explique par la récente fermeture des usines chinoises et à un stock d'iPhone plus faible dans les magasins.Les Apple Store chinois réouvrent également au compte-goutte et pénalisent un peu plus les résultats du groupe californien. Le constructeur affirme toutefois que la demande dans le reste du monde reste forte et conforme aux prévisions.Apple insiste malgré tout sur les précautions sanitaires prises et sur l'importance de garantir la santé de tous ses employés et de ses sous-traitants. Elle indique également vouloir doubler ses donations aux instituts de recherche luttant contre le coronavirus.