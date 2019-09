Ca y est, iOS 13.1, iPadOS 13.1 et tvOS 13 sont disponibles sur les appareils compatibles

© Apple

iOS 13.1, quelques ajouts pertinents... et une bonne couche de bugs en moins

iPadOS 13.1 est désormais disponible

© Apple / GSMArena

Ecran d'accueil remanié pour tvOS

© Apple / GSMArena

Source : GSMArena

Apple ne rigole pas avec la rentrée. Le constructeur à la pomme déploie avec diligence une première mise à jour d'iOS 13 et lance pour de bon iPadOS dans le grand bain après plusieurs mois de bêta. Dans une moindre mesure, tvOS apporte également son lot de nouveautés.En plus de la palanquée de nouvelles fonctionnalités offertes la semaine dernière par iOS 13, iOS 13.1 arbore quelques ajouts de son cru. Les automations Shortcut font ainsi leur retour, au même titre que le partage de position. Le nouvel indicateur de volume est aussi légèrement remanié pour intégrer une indication du périphérique servant à l'écoute (une icone représentant les AirPods apparaît par exemple lorsque ces derniers sont appairés), et la fonction de partage audio s'étend désormais à l'ensemble des casques Beats équipés de puces H1 et W1. Jusqu'ici seuls les AirPods et les PowerBeats Pro en bénéficiaient.On découvre enfin que les icônes HomeKit ont été modifiées et que des objectifs de lecture peuvent à présent être activés sur des PDF. D'autres changements mineurs interviennent, note GSMArena, qui précise qu'iOS 13.1 a aussi et surtout le mérite de corriger de nombreux bugs tout en améliorant encore un peu plus les performances d'iOS 13.En bêta depuis plusieurs mois, iPadOS arrive enfin sur iPad au travers d'iPadOS 13.1. Il s'agit ni plus ni moins d'une version d'iOS 13 repensée pour être utilisée sur tablette. Une première annoncée par Apple lors de sa dernière conférence WWDC et qui améliore pas mal de choses pour les utilisateurs d'iPad.Parmi les nouveautés les plus notables : un nouvel écran d'accueil doté d'icônes plus petites (pour pouvoir en mettre plus). Ce nouvel écran principal permet aussi d'ajouter des Widgets aux côtés des applications pour un accès plus rapide.Les fonctionnalités « Slide Over » et « Split View » supportent maintenant l'affichage de plusieurs fenêtres pour une seule et même application. « Slide Over » profite aussi d'une nouvelle option permettant d'avoir un meilleur aperçu des différentes applications et de passer plus simplement de l'une à l'autre au moyen d'une interface basée sur des cartes. La fonctionnalité « App Expose » permet par ailleurs de voir toutes les fenêtres ouvertes et de passer sur l'une d'elle d'un seul clic.Toucher l'écran d'un iPad avec l'Apple Pencil lancera la fonctionnalité « Markup », utilisable sur des pages web, des documents, des captures d'écran ou encore des emails. En tout, iPadOS apporte plus d'une trentaine de nouveaux raccourcis clavier, note. Autre nouveauté, et de taille : sur iPad, Safari ne se lance désormais plus en version mobile, comme sur l'iPhone, mais en version de bureau, comme sur un Mac.Enfin, le clavier virtuel des iPad compatibles avec iPadOS (iPad Pro 12.9", 11", 10.5", 9.7" ; iPad de 5et 6générations, iPad Mini de 5et 4générations ; et iPad Air de 3et 2générations) profitent, comme sur iOS 13, de la fonctionnalité de saisie par swipe. Notons également qu'installer de nouvelles polices de caractères pour le système est maintenant possible avec iPadOS.tvOS se pare aussi d'une version 13. Cette mise à jour apporte quelques changements intéressants pour l'écran d'accueil, qui laisse désormais les applications lancer des previews vidéo en plein écran.Par ailleurs chaque utilisateur peut maintenant profiter de sa propre interface Apple TV personnalisée, avec des recommandations qui lui sont propres et des listes de lecture séparées. Pour changer d'utilisateur il suffit à présent d'utiliser le nouveau centre de contrôle, garni d'un Widget « Now Playing », de commandes AirPlay et d'une option de mise en veille.Une fonction « Picture-in-Picture » est aussi intégrée à tvOS 13 pour permettre à l'utilisateur de continuer à regarder un programme, tout en utilisant une autre application sur l'Apple TV. Cette fonctionnalité peut par exemple être utile pour faire un tour dans les réglages sans pour autant quitter la lecture d'un film ou d'une vidéo.iOS 13.1, iPadOS 13.1 et tvOS 13 sont tous les trois disponibles dès à présents.