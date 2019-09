Apple Arcade est déjà disponible sur la bêta d’iOS 13 : on vous fait le tour du propriétaire

© Apple

Apple Arcade est accessible directement depuis l'App Store

L'interface actuelle d'Apple Arcade

Des articles « conseils » sont disponibles à la lecture pour faciliter la prise en main de certains jeux

Un accès illimité à une soixantaine de jeux

Hexaflip : The Action Puzzler (Rogue Games)

Jenny LeClue - Detectivu (Mografi)

Spidersaurs (WayForward)

EarthNight (cleaversoft)

Assemble with Care (ustwo Games)

Shantae and the Seven Sirens (WayForward)

Down in Bermuda (Yak & Co)

Grindstone (Capybara Games)

What the Golf? (The Label)

Card of Darkness (Zach Gage)

Lego Brawls (Lego Systems)

Motify (BorderLeap)

Stellar Commander (Blindflug Studio)

Where Cards Fall (Snowman)

Overland (Fini)

Exit the Gungeon (Devolver Digital)

Rayman Mini (Ubisoft)

Spaceland (Tortuga Team)

Agent Intercept (PikPok)

Punch Planet (Block Zero Games)

Sneaky Sasquatch (RAC7 Games)

Cardpocalypse (Versus Evil)

Operator 41 (Shifty Eye Games)

Frogger in Toy Town (Konami)

Red Reign (Ninja Kiwi)

Various Daylife (Square Enix)

Mini Motorways (Dinosaur Polo Club)

Don't Bug Me (Frosty Pop)

Oceanhorn 2 (Cornfox & Brothers)

King's League 2 (Kurechii)

Explottens (Werplay)

Spelldrifter (Free Range Games)

The Get out Kids (Frosty Pop)

Spek RAC7 Games)

Way of the Turtle (Illusion Labs)

Lifeslide (Block Zero Games)

Neo Cab (Surprise Attack Games)

Skate City (Snowman)

Tint (Lykke Studio)

The Enchanted World (Noddlecake Studios)

Over the Alps (Stave Studios)

Hot Lave (Klei Entertainment)

The Pinball Wizard (Frosty Pop)

Shinsekai Into the Depths (Capcom)

Word Laces (Minimega)

Dear Reader (Local No. 12)

Projection : First Light (Blowfish Studios)

Atone : Heart of the Elder Tree

Big Time Sports (Frosty Pop)

Tangle Tower (SFB Games)

Dread Nautical (ZEN Studios)

Mutazione (Die Gute Fabrik)

Bleak Sword (Devolver Digital)

Sayonara Wild Hearts (Annapurna Interactive)

Dead End Job (Headup)

Cat Quest 2 (The Gentlebros)

Dodo Peak (Moving Pieces) Cricket Through the Ages (Devolver Digital)

Speed Demons (Radiangames)

Une fois sélectionnés, les jeux s'installent simplement sur l'écran d'accueil et se lancent comme n'importe quel autre jeu issu de l'App Store. Ici, Skate City. © Snowman

Mais de nombreux utilisateurs tournant actuellement sous la bêta d'iOS 13 se sont rendu compte qu'ils pouvaient déjà souscrire à Apple Arcade, et même profiter du service. C'est précisément notre cas. Alors pourquoi ne pas vous proposer un petit tour du propriétaire ?Avant toute chose : rappelons qu'Apple Arcade est un service d'abonnement accordant l'accès à un catalogue d'une centaine de jeux exclusifs sur iOS, iPadOS, macOS et tvOS. L'abonnement coûtera 4,99 € par mois (jusqu'à six personnes peuvent le partager avec le Partage familial) et permettra l'accès, et le téléchargement local illimité des jeux.Ceci étant dit, rendons-nous dans la catégorie « Arcade », disponible en «» depuis la première bêta d'iOS 13. Aujourd'hui, j'ai été en mesure de souscrire à un essai gratuit, et donc, d'accéder au service avec deux jours d'avance sur sa sortie officielle.Première bonne nouvelle : Apple offre un mois d'essai gratuit pour son nouveau service qui, de plus, est sans engagement. Une fois ma souscription confirmée, j'ai pu avoir accès à la partie dédiée à Arcade sans plus de cérémonie.Cette nouvelle catégorie de contenus se présente exactement comme la page d'accueil de l'App Store. On y distingue des tuiles éditorialisées visant à mettre en avant certains titres. Plus bas, des carrousels listent de façon plus exhaustive les différents titres disponibles. Enfin, une sélection d'articles prodigue des conseils sur certains titres du catalogue.Même si Apple communique abondamment sur la présence de « 100 jeux exclusifs » dans son catalogue Arcade , la version actuellement accessible sur iOS 13 Beta tend à démentir ses propos. À l'heure où sont écrites ces lignes, le service compte exactement 58 jeux que nous listons ci-dessous :Un catalogue extrêmement varié, que ce soit dans les développeurs retenus pour cette première fournée que dans les styles de jeux présentés. On y trouve des jeux d'action pure, des titres favorisant le jeu multijoueurs ou en parties courtes. D'autres encore purement narratifs, et j'en passe. Bref : il semble y en avoir pour tout le monde, et reconnaissons au catalogue de faire autant de place aux gros (Konami, Capcom, Square Enix, Devolver dans une moindre mesure) qu'aux petits.Assurément le jeu le plus lourd de la sélection,ne pèsera que 2,3 Go sur vos machines. D'ailleurs, il semblerait qu'installer la totalité du catalogue Apple Arcade ne prenne pas plus de 100 Go sur un smartphone.Enfin, le processus d'installation et de lancement de jeux ne diffère absolument pas de celle d'un jeu classique provenant de l'App Store . Évidemment, l'iPhone ne vous demande pas de valider l'installation de chaque jeu ; un simple appui sur « Installer » suffit. Vous retrouvez ensuite les titres choisis sur votre écran d'accueil une fois le téléchargement terminé. Tous sont accessibles hors-ligne et ne contiennent pas de microtransactions.Pour l'instant accessible uniquement sur iOS 13, il restera à mettre à l'épreuve le service sur macOS, tvOS et iPadOS lorsqu'il sera rendu disponible sur ces différentes machines. Toujours est-il qu'avoir accès à 58 jeux pour le prix d'un, ce n'est jamais désagréable. Surtout lorsque l'on voit la quantité d'exclusivités présente dans le panier garni.