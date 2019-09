Apple lancerait un traqueur d'objets connecté

Un accessoire très élégant pour retrouver facilement ses clés

Icônes pouvant être associées à différents objets du quotidien repérées dans une bêta d'iOS 13 © MacRumors

Un traqueur fonctionnant hors ligne grâce aux millions d'appareils Apple en circulation

Source : 9to5mac

Et si la vraie surprise d'pour son keynote du 10 septembre 2019 était unconnecté ? C'est en tout cas ce que suppose le site MacRumors qui a déniché dans le code de l'une des versions bêta d'des visuels confirmant que le constructeur travaille sur ce type d'appareil.Le produit, qui porte le nom de code « Tag1,1. » a même un design, rond et très épuré, à l'image de la gamme de produits de la marque. Attention toutefois, l'image récupérée date de juin dernier etApple intégrerait évidemment son accessoire à iOS de manière très poussée. Il serait ainsiet les différents traqueurs de l'utilisateur, le nouveau logiciel prenant la suite de « Localiser mon iPhone » et « Localiser mes amis », dans iOS 13.Lorsque l'un des traqueurs s'éloignera trop de l'iPhone,pour le prévenir que ses clés ou son portefeuille ne sont plus à proximité. Certains emplacements pourront également être, lors de situation qui ne méritent pas votre attention, par exemple, si vous laissez votre sac dans le vestiaire de la salle de sport.En plus du, lesfonctionneront hors ligne en utilisant le réseau d'appareils Apple en circulation dans le monde. Si vous déclarez l'un de vos objets perdus,et transmettre de manière sécurisée sa position pour vous aider à le retrouver plus facilement.Reste à savoir si Apple est assez avancé dans son développement pour annoncer une mise en vente dès la semaine prochaine. On ne connait pas encore non plus le prix envisagé par la marque pour son accessoire., l'un des leaders mondiaux de ce type d'activité, propose les siens. La Pomme pourrait peut-être s'aligner pour convaincre le maximum d'utilisateurs.