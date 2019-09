Une fuite d'envergure nous livre tous les détails des prochains iPhone

© Apple Hub

Une compilation d'informations préliminaires plus qu'une véritable parole d'évangile, alerte Tech Radar, qui donne malgré tout un bel aperçu des futurs smartphones d', qui ne semble décidément pas résolu à clarifier sa nomenclature.Apple peut être fier de son coup. Cette année, le succès de l'iPhone XR a été tel qu'on en oublierait presque que l'iPhone XS existe. Un essai joliment transformé, qui permettrait à ce petit dernier de monter en grade, et de devenir, en 2019, le véritable nouvel iPhone duQu'on ne s'y méprenne pas : cetresterait malgré tout celui à la fiche technique la plus « légère » des trois modèles de la saison. Il serait toujours doté d'unaffichant du 1792 x 828 (326 ppi), mais se distinguerait cette année parIl profiterait de la nouvelle puce A13 de chez Apple qui, sans surprise, devrait aisément se hisser au sommet des benchmarks à sa sortie (l'Apple A12 est encore difficilement détrônable à l'heure qu'il est). Nouveauté : l'iPhone 11 sera compatible avec laafin de recharger ... oh, on ne sait pas. Au hasard, les derniers AirPods ? Contrairement à ses cousins les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, l'iPhone 11Apple ne fera pas évoluer soncette année. Ainsi, l'iPhone 11 Pro se dotera d'un écran OLED de 5,8 pouces (2436 x 1125 à 458 ppi) et l'iPhone 11 Pro Max un écran OLED de 6,5 pouces (2688 x 1242 à 458 ppi). Ils embarqueront tous deux la même puce A13 ainsi queet afficheront fièrement un trio d'appareils photo au dos.C'est l'une des grosses nouveautés de l'année :, leur accordant un petit côté Galaxy Note , bien qu'il ne sera pas possible de venir y loger son stylet.Autre changement de taille :. Si cette année l'iPhone XR surpassait de loin l'iPhone XS à ce petit jeu, les cartes sont ici inversées. L'iPhone 11 affiche un accumulateur de 3 110 mAh; l'iPhone 11 Pro de 3 190 mAh et l'iPhone 11 Pro Max de 3 500 mAh. Aucune indication quant à la vitesse de charge qui, sauf surprise (et dépendant du nombre de cierges que vous pourrez brûler d'ici le 10 septembre), devrait rester à 10 W au maximum.Enfin concernant le prix, Apple Hub avance les tarifs de 749$ pour l'iPhone 11, 999$ pour l'iPhone 11 Pro et 1 099$ pour l'iPhone 11 Pro Max. Aucun changement de ce côté-là donc.