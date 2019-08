Des AirPods avec réduction de bruit et un HomePod moins cher prévus pour 2020

© Suganth // Unsplash

Des AirPords étanches et à réduction de bruits en 2020

Vers un HomePod plus abordable ?

Source : The Verge

La nouvelle variante des, proposée par Apple depuis le printemps dernier , n'apportait pas grand chose de neuf par rapport aux écouteurs initiaux. Une autonomie à peine améliorée, la prise en charge de la commande vocale « Dis Siri » et le support de la charge par induction, voilà ce dont il fallait se contenter, tandis que des rumeurs annonçaient pourtant l'arrivée de modèles à réduction de bruit.Dans un article publié il y a quelques jours, Bloomberg revient sur ces bruits de couloir et situe. Ces nouveaux écouteurs sans-fil profiteraient notamment de la résistance à l'eau et d'une technologie de. Apple mettrait donc à jour ses AirPods de manière à leur ajouter des fonctionnalités quasi incontournables sur le marché des écouteurs Bluetooth « haut de gamme »... quitte à le faire sur le tard.Sans surprise, ces AirPods de troisième génération seraient par ailleurs commercialisés à un tarif plus élevé que les AirPods actuels, vendusen France (229 euros pour ceux profitant d'un boîtier à recharge sans-fil).Autre information glanée par Bloomberg : Apple pourrait aussi miser dès l'année prochaine sur le lancement d'un nouveau modèle dedestiné à booster les ventes, pour l'heure très marginales, de son enceinte connectée, commercialisée à 329 euros dans nos contrées.Pour diminuer les coûts de production et lancer un produit plus accessible, la marque à la pomme se limiterait par contre à seulement deuxcontre sept sur le HomePod classique. Comme le pointaient déjà des rumeurs de 2018, cet HomePod « Mini » arriverait sur le marché à un tarif compris