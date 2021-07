Vous avez une PS5 ? Profitez de 6 mois d'Apple TV+ gratuitement

À compter d’aujourd’hui et jusqu’au 22 juillet 2022, tout possesseur ou futur possesseur d’une PlayStation 5 pourra prétendre à six mois d’accès au service. Après échéance, l’abonnement mensuel (sans engagement) sera facturé 4,99 euros.



Pour profiter de l’offre, il suffit de télécharger l’application Apple TV et de s’y connecter à l’aide de son identifiant Apple ID. Vous pouvez évidemment en créer un pour l’occasion si vous n’êtes pas déjà client ou cliente de la marque.

Et… c’est tout. Libre à vous de profiter du catalogue Apple TV+ et d’en découvrir les pépites comme Ted Lasso, Far All Mankind, Mythic Quest et l’adaptation de Foundation de Isaac Asimov, dont le premier épisode est prévu pour le 24 septembre prochain.