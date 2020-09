Keynote Apple du 15 Septembre : iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14, watchOS 7, macOS Big Sur, les annonces software attendues

Les Apple Watch Series 6 et la supposée Apple Watch SE ainsi que les modèles des générations précédentes (jusqu'à la Series 3) vont bénéficier de la mise à jour watchOS 7. Au programme, une fonctionnalité de suivi du sommeil native qui manquait cruellement. Seuls des services tiers offraient une telle option jusqu'ici. Reste à savoir quand l'on pourra recharger sa montre connectée si ce n'est la nuit, tant l'autonomie des Apple Watch reste en deçà de la compétition.

De nouveaux cadrans arrivent, pour plus de choix de personnalisation. Et Apple a amélioré ceux qui étaient déjà disponibles. Les applications les plus utilisées sont mieux mises en avant et il est possible d'afficher plus d'une complication à la fois avec watchOS 7. Les raccourcis programmés d'iOS débarquent sur le système d'exploitation pour montre connectée sous la forme de complications.

Quatre nouvelles activités sont intégrées à l'application déjà bien complète Exercice : Gainage, Danse, Renforcement fonctionnel et Récupération. L'application Activité devient Fitness et son interface a été remise au goût du jour. Plus claire et intuitive, elle donne aussi plus d'informations.

Les cyclistes peuvent se réjouir, la navigation de l'app Plans devient bien plus pratique pour les itinéraires en vélo. Le chemin à emprunter est affiché de manière bien plus lisible et une notification est envoyée dans certaines situations compliquées à gérer, comme la présence d'escaliers. Plusieurs options de trajet sont proposées, il est alors possible de choisir la plus directe, celle sans côte à monter…