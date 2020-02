Coronavirus : Amazon, LG, Ericsson, Nvidia... le MWC 2020 amputé de ses stars

© Alexandre Boero pour Clubic

Amazon évoque avoir cédé aux « préoccupations persistantes »

Les équipementiers 5G se sacrifient en partie

Source : CNBC

L'édition 2020 du Mobile World Congress (MWC) ne débute que le lundi 24 février et s'étalera jusqu'au jeudi 27. Pourtant, celle-ci prend de jour en jour des allures de flop avant l'heure. Rarissime, pour ne pas dire inédit. Ces derniers jours, plusieurs constructeurs ou mastodontes des nouvelles technologies ont annoncé leur retrait du plus grand salon de l'industrie de la téléphonie mobile. À qui la faute ? Au coronavirus, dont l'expansion ne cesse pas, bien au contraire.Dimanche soir, Amazon a annoncé son retrait du Mobile World Congress, qui a lieu à Barcelone et où 100 000 visiteurs étaient initialement attendus. La firme de Jeff Bezos impute clairement sa non-participation à l'épidémie du coronavirus etqu'elle génère, partout dans le monde.Pour Amazon, ce retrait ne tombe pas à point nommé, puisque l'entreprise avait prévu de faire une démonstration de force de ses compétences dans le cloud via sa filiale dédiée AWS.En l'espace d'une semaine, plusieurs fabricants, acteurs et entreprises stratégiques de la téléphonie mobile ont annoncé leur retrait du MWC 2020. C'est le cas de LG Electronics ou de Nvidia. L'acteur qui a peut-être le plus à perdre est Ericsson. L'équipementier suédois ne pouvait théoriquement pas manquer cette édition, qui sera marquée par la 5G.Les Chinois Huawei (qui a mis en place une procédure de quarantaine ) et ZTE (qui a annulé sa conférence), très attendus également, ne devraient être que partiellement présents à Barcelone, ayant prévu de recruter du personnel en Europe en urgence pour palier l'absence des forces chinoises, privées de déplacement. Aucun visiteur provenant de la province de Hubei n'est autorisé à quitter la Chine, sauf s'il parvient à prouver qu'il a passé les deux dernières semaines précédant le MWC hors du pays.Ce dimanche, la barre des 40 000 cas a été franchie, avec un coronavirus qui a fait plus de 900 victimes. 3 246 personnes touchées un temps par le virus ne souffriraient plus d'aucun symptôme. L'Espagne compte en tout cas redoubler de précaution alors que deux personnes sont atteintes sur son territoire. La GSMA Association, organisatrice du salon, a d'ores et déjà prévu d'instaurer une politique empêchant les participants et visiteurs du MWC de se serrer la main.