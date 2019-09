Amazon dévoile le Fire TV Stick 4K et sa télécommande vocale Alexa

© Crédits photo : Amazon

Le Fire TV Stick 4K supporte les technologies Dolby Vision, HDR et HDR10+

Une télécommande Alexa qui permet de piloter le Fire TV Stick et son téléviseur

Mercredi 4 septembre,a dévoilé une nouvelle gamme d'appareils accompagnant la commercialisation, française notamment, de son lecteur multimédia, déjà disponible aux États-Unis depuis fin 2018. La firme lance également sa, qui permet à l'assistant de demander, entre autres, de lancer un programme.Leoffre un premier avantage : celui de la qualité d'image. Il est en effet prévu pour proposer des définitions allant jusqu'à la, si vous disposez d'un téléviseur compatible. Le stick lecteur multimédia supporte en outre les technologies Dolby Vision, HDR et HDR10+.Pour utiliser cette clé HDMI, il suffit de la brancher sur votre téléviseur HD, de la connecter au Wi-Fi, et le tour est joué : vous pouvez commencer à profiter des services du stick.propose par ailleursqui présente aux utilisateurs- gardez néanmoins à l'esprit que ces dernières peuvent engendrer des dépenses supplémentaires. Notons enfin que le, lui, est toujours disponible.La principale attraction des annonces d'Amazon, est l'arrivée de la, incluse avec le. Pour l'utiliser, il suffit d'appuyer sur le bouton de commande vocale et de demander : «». La télécommande permet aussi de contrôler la lecture, d'ouvrir une application, ou d'allumer et éteindre votre téléviseur et équipements AV compatibles.L'assistant vocal Alexa est d'ailleurs largement étendu aux autres services d'Amazon, comme Prime Video. Les clients peuvent aussi, de façon à pouvoir utiliser Alexa sur Fire TV sans forcément devoir utiliser la télécommande.Le Fire TV Stick 4K est disponible sur amazon.fr au prix de 59,99 euros. Les clients peuvent actuellement bénéficier d'une remise de 15 euros sur une durée limitée. La télécommande, incluse dans l'offre, est aussi comprise avec le Fire TV Stick standard, proposé à 24,99 euros au lieu de 39,99 euros.La télécommande vocale Alexa est proposée à 14,99 euros pour son lancement mais devrait ensuite basculer à 29,99 euros.