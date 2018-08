Un nouveau skill d'Amazon Alexa permet de dissuader les cambrioleurs

Charles Brutlag / Shutterstock.com

« Away mode » : un simulateur de présence dans la maison

Après Alexa rigole toute seule Alexa enregistre des conversations privées et Alexa se laisse aller à des propos morbides , voilà Alexa remplace l'alarme de votre domicile !Il y a quelques jours, Alexa a été dotée d'une nouvelle compétence baptisée. Une nouveauté lui permettant de télécharger (sur demande) jusqu'à 7 conversations pré-enregistrées, destinées à être « jouées » lorsqu'on s'absente du domicile.Le but ? Faire croire aux potentiels cambrioleurs qui passeraient dans les parages que quelqu'un est toujours à l'intérieur et qu'il est donc préférable d'aller cambrioler le voisin.Parmi les thèmes desdites conversations : une mère guidant sa fille au téléphone dans le montage d'un meuble IKEA, deux hommes racontant ce qui les rend uniques, une « réunion d'urgence » dont le thème n'est autre que les memes, ou encore l'histoire d'un couple ayant rompu à cause d'une histoire de télévision.Cette idée plutôt originale provient d'une compagnie d'assurance américaine ayant choisi l'humour afin de faire de la prévention contre les cambriolages.Le porte-parole de l'entreprise avait déclaré à ce sujet :Bien que l'soit relativement amusant, il est tout de même nécessaire de rappeler qu'Alexa propose d'autres moyens de se prémunir des cambriolages, qui sont quant à eux beaucoup plus sérieux.