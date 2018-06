Alexa désormais contrôlable en direct dans iOS

Lire aussi :

Une ouverture qui arrive 6 mois après Android

Pas d'Alexa, si l'appli n'est pas ouverte

Mais contrairement à Android, il demeure impossible dans iOS de remplacer Siri par Alexa comme assistant vocal par défaut.Déployé sur Android en janvier dernier, le contrôle vocal d'Alexa arrive enfin sur iOS. Amazon s'apprête à déployer dans les jours qui viennent une mise à jour de son application Alexa pour iPhone et iPad, qui permet d'interagir avec votre enceinte Echo ou tout autre objet connecté de la maison directement depuis votre tablette ou smartphone.Il suffit pour cela d'ouvrir l'application Alexa installée sur votre appareil iOS. Un bouton permet de formuler vos requêtes à l'assistant vocal d'Amazon : lancer la musique, allumer une ampoule connectée, connaître la météo, faire une recherche internet, etc. Toute chose dans les limites des capacités d'Alexa, et ce sans avoir à vous adresser directement à votre enceinte connectée.Mais alors qu'il est possible depuis le mois de mai sur Android de définir Alexa comme assistant vocal par défaut, cela reste encore pour l'heure impossible sur iOS. Siri conserve ce privilège. Cela signifie concrètement que vous devrez ouvrir l'application Alexa pour pouvoir l'utiliser.Cela dit, c'est tout de même un net progrès pour les possesseurs d'appareils iOS et de matériel intégré à l'écosystème d'Amazon Echo.