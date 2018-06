Amazon lance Alexa et sa gamme Echo en France

Alexa dans une gamme d'enceintes connectées

Prix et disponibilité, Prime Music

Modifié le 06/06/2018 à 00h21

Plusieurs mois après sa sortie aux Etats-Unis et dans de nombreux pays à travers le monde, Alexa est enfin disponible en France. Alexa, c'est un service vocal qui est capable de répondre à des questions de la vie de tous les jours, de jouer de la musique, de donner les dernières actualités, de commander des éclairages ou des systèmes de thermostats à la maison, de donner des résultats sportifs, ou encore de lire des livres Kindle et de réaliser bien d'autres choses.Basé sur un service dans le Cloud, les capacités d'Alexa s'enrichissent au fil de son utilisation et des partenariats avec les fournisseurs de contenus et fabricants de matériels compatibles. Alexa est en fait ce que l'on pourrait appeler le cerveau des appareils Amazon Echo. Toutefois, à termes, on pourra retrouver Alexa dans d'autres dispositifs d'autres marques d'électronique grand public. Mais avant cela, Amazon lance la commercialisation de trois objets connectés :Amazon Echo est une enceinte connectée à commande vocale qui permet d'interroger Alexa. Comme les autres, elle se déclenche dès qu'elle entend « Alexa ». Elle est équipée de 7 microphones et d'un système d'annulation des bruits environnants pour mieux capter la voix de son maître. Elle est relativement compacte et intègre un haut-parleur de graves de 63 mm orienté vers le bas et un haut-parleur d'aigus pour offrir un son sur 360 degrés. Elle peut jouer de la musique depuis les services d'écoute en ligne tels qu'Amazon Music Unlimited, Prime Music, Deezer, Spotify ainsi que les webradios.En outre, elle est aussi compatible Bluetooth pour jouer directement la musique depuis un smartphone ou une tablette tactile, par exemple. Enfin, notez qu'elle est multiroom ce qui signifie qu'elle peut être associée à d'autres enceintes Amazon Echo pour jouer la même musique dans toute la maison ou des titres différents dans chaque pièce. Pour s'harmoniser avec tous les intérieurs, Amazon a prévu des étuis de différentes couleurs (sable, gris chiné, anthracite, chêne ou noyer).Le discret Amazon Echo Dot est un dispositif à commande vocale Alexa qui propose la même reconnaissance que l'enceinte Echo. Plus compact et disposant d'un mini haut-parleur intégré, il est cependant possible de le relier à un système audio pour mieux profiter de la musique commandée par l'assistant personnel. Il est compatible Bluetooth et décliné en noir ou en blanc.Enfin, l'Amazon Echo Spot propose les mêmes services Alexa, mais y ajoute un écran rond qui permet d'afficher des informations supplémentaires à celles énoncées vocalement par l'assistant d'Amazon. Cet écran peut également servir à jouer des vidéos des flashs quotidiens développés par les partenaires tels que LCI, Brut ou France Info. Il permet de passer des appels (vidéo) aux contacts qui possèdent un appareil de la gamme Echo ou l'application Alexa sur un smartphone. L'Echo Spot trouvera naturellement sa place sur une table de nuit, sur un bureau, voire dans une cuisine.Les dispositifs connectés Amazon Echo, Echo Dot et Echo Spot peuvent être précommandés dès aujourd'hui à des tarifs respectifs de 99,99 €, 59,99 € et 129,99 €.Les Echo et Echo Dot seront expédiés à partir du 13 juin tandis que l'Echo Spot sera livré à partir du début du mois de juillet. A noter que les clients d'Amazon.fr bénéficient d'un prix de lancement de moins 50% sur les appareils Echo s'ils précommandent : ainsi, Echo Dot est à seulement 29,99€, Echo à seulement 49,99 € et Echo Spot à 64,99€.Parallèlement, Amazon lance. Disponible à partir de ce mercredi 6 juin en France, ce nouveau service permet aux abonnés Prime de profiter de jusqu'à 40 heures de musique parmi un catalogue de plus de 2 millions de titres, en ligne et hors ligne sur leurs appareils mobiles, navigateurs Web et appareils compatibles Alexa, sans aucune publicité ni frais supplémentaire.