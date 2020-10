Amazon Prime Day : dates, bons plans et promos, tout savoir sur le Prime Day 2020

Produit high-tech chaque année, le smartphone est le plus demandé, scruté et désiré par les consommateurs. Cette année 2020 n'a pas vu le rythme des sorties ralentir avec des constructeurs faisant feu de tout bois. On aura pu voir des modèles premium encore plus haut de gamme avec des capteurs photo toujours plus complets et performants ou des processeurs parfois plus puissants que ceux présents dans votre PC portable. Mais 2020 aura vu aussi la montée progressive du secteur du milieu de gamme avec des appareils bien plus abordables (on parle de prix autour de 400 à 500 euros contre plus de 1000 euros pour les plus onéreux) mais aussi très capables avec des fiches techniques qui ne sont clairement pas au rabais.

Durant Prime Day vous pourrez retrouver les modèles des plus grands constructeurs à des prix encore plus bas que ceux pratiqués tout au long de l'année. Plus que quelques jours à attendre pour bénéficier des meilleurs prix, courage !