Aux USA, Amazon veut vous permettre de payer en scannant la paume de votre main

La firme indique que les deux paumes peuvent être enregistrées. Toutes ces données seront ensuite liées à l’identifiant Amazon One de l’utilisateur.

La première étape d’un déploiement à grande échelle ?

En plus de leur permettre de régler rapidement leurs achats, cette nouvelle méthode d’authentification permet déjà aux clients d’Amazon d’aller et venir librement dans les épiceries Go sans avoir à sortir leur téléphone.

Fier de sa technologie, Amazon s’imagine déjà l’inviter dans les bureaux, ou même dans les stades de sports qui requièrent des vérifications d’identité.

Enfin à l’inévitable chapitre de la confidentialité des données, Amazon veut se montrer rassurant. « Nous prenons la sécurité des données sensibles comme la paume de votre main et vos informations de paiement très au sérieux, assure la page correspondante du site Amazon One. Les données de votre paume et vos informations de paiement ne sont pas stockées sur l’appareil, et de multiples couches de sécurités, ainsi que des contrôles, protègent vos données à tout moment, notamment via le chiffrement, l’isolation des données ou des zones sécurisées dédiées avec accès contrôlé ».

Amazon conclut en indiquant qu’en cas de non-utilisation du service pendant deux années, l’entreprise supprimerait les données liées au compte de façon permanente.