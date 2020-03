Covid-19 : Jack Ma (Alibaba) offre 2 millions de masques à l'Europe

Jack Ma (© feelphoto / Shutterstock.com)

Jack Ma vole au secours des Européens...

...et des Américains

Through a donation of 500,000 testing kits and 1 million masks, we join hands with Americans in these difficult times. pic.twitter.com/tGviVhC6Gx — Jack Ma Foundation (@foundation_ma) March 13, 2020

Source : National Post

Alors que le coronavirus se propage à vitesse grand V en Europe, plusieurs pays du Vieux Continent font face à une pénurie de masques. Le milliardaire Jack Ma, fondateur et Président du e-commerçant Alibaba , avait promis il y a quelques jours d'offrir 2 millions de masques de protection à l'Europe. La promesse est bien partie pour être tenue, puisqu'un premier avion a atterri à l'aéroport de Liège, en Belgique, vendredi soir.L'avion-cargo, qui s'est posé sur la piste de Liege Aiport, vendredi en provenance de Hangzhou, était chargé d'environ 500 000 masques mais aussi de différentes fournitures médicales comme des kits de dépistage. Une grande partie de ce premier arrivage est censée être dirigée vers l'Italie, selon un communiqué de presse. Au total, ce sont quelque 2 millions de masques qui devraient transiter par l'aéroport wallon pour lutter contre le Covid-19.Si la Belgique a été choisie, c'est parce que le pays est le hub européen du e-commerçant Alibaba. En outre, la plateforme logistique aéroportuaire de Liège permet une distribution optimale des équipements dans toute l'Europe, que ce soit par le rail ou par les airs. D'autres vols sont attendus ces prochains jours.Dans le même temps, Jack Ma a aussi annoncé être au soutien des... États-Unis, en plus de l'Italie, de l'Espagne, de l'Iran, de la Corée du Sud et du Japon. La Jack Ma Foundation a publié, le 13 mars, un communiqué de presse dans lequel elle fait part d'un don de 500 000 kits de dépistage et d'un million de masques de protection aux USA.», y indique Jack Ma. «». Un appel qui a largement été salué par les internautes sur les réseaux sociaux. Ce lundi 16 mars 2020, le coronavirus avait officiellement fait 6 705 victimes. Des centaines de milliers de personnes pourraient déjà être infectées dans le monde.