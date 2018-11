Le groupe Fnac Darty lance son « Wikipedia » de la réparation

Fnac Darty, le réparateur n°1 de France

Une mise en place progressive, 50 000 solutions déjà en ligne

s'est vu décerner par le Ministère de la Transition écologique et solidaire et l'ADEME le Grand Prix « Entreprises et Environnement » de l'économie circulaire, pour son travail sur l'allongement de la durée de vie des appareils électroniques, en marge de l'ouverture du 28e salon Pollutec à Lyon, ce 27 novembre. Le groupe français en a profité pour annoncer le déploiement de la plateforme SAV.Darty.com , qu'il n'hésite pas à qualifier de. L'intention est louable, mais le résultat n'est pas tout à fait - ou pas encore - conforme à ce qui est vendu.Le groupe Fnac Darty est le premier réparateur de France. Chaque année, il réalise quelque 2,5 millions d'interventions et possède une masse de 2 000 collaborateurs dédiés au service après-vente . Le lancement deest censé être le symbole de son action au quotidien.La page d'accueil est relativement simple. On y trouve unepour taper le nom de l'appareil qui vous intéresse ou de votre problème, une partie sur les questions posées le plus récemment et lesproposés par la communauté Darty, avec des contenus validés par une équipe d'experts du SAV. Ce qui est appréciable.Après un rapide coup d'œil, on se rend tout de même compte que(quand elles viennent) et que le site souffre de la propre limite de son existence : tout est un peu éparpillé. Mais la direction de Fnac Darty,, nous précise queFnac Darty assure être en train de publier progressivement l'immense base de connaissance technique construite depuis deux décennies par le SAV Darty, et affirme que plus de, nous indique Fnac Darty. Attendons de voir comment la plate-forme évoluera ces prochains mois.En juin 2018, un baromètre SAV fut publié de façon à mieux informer le public sur la durée de vie des appareils multimédia et des équipements électroménagers, grâce à des indicateurs inédits. Un peu plus tard, au mois de juillet, le Labo Fnac dévoilaitpour les ordinateurs portables. Celui-ci accompagne les consommateurs dans leur choix. Fnac Darty a décidé de ne pas laisser ses clients de côté.