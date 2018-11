Le groupe Fnac Darty va s’implanter en Tunisie

Fnac Darty, bientôt 10 magasins en Tunisie

Le 18 juillet 2016, l'Autorité de la concurrence autorisait officiellement le rachat depar la, scellant ainsi l'union de deux acteurs français importants de la distribution d'électroménager et de produits culturels. Depuis,, aujourd'hui dirigé par Enrique Martinez, poursuit son aventure commune. Jeudi 22 novembre, le groupe a annoncé l'ouverture d'un magasin Fnac et d'un magasin Darty en Tunisie, dans la capitale, d'ici à la fin de l'année 2018.Avec l'ouverture de ces deux enseignes à Tunis, le groupe Fnac Darty poursuit son déploiement sur le continent africain. La société est déjà présente au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Congo. Cette annonce fait partie d'une stratégie du groupe francilien d'(cinq par enseigne)au pays du Jasmin.Pour la gestion des deux premières enseignes tunisiennes, Fnac Darty a décidé de privilégier le système de la franchise, confiée à un partenaire local, Managetech. Deuxième acteur du e-commerce en termes d'audience en France, le groupe, qui emploie 26 000 personnes et possède un parc de 748 magasins, présentera en Tunisie l'ensemble des produits et services proposés par la Fnac et Darty.