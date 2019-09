AMD aligne RDNA2 et Zen 3 au 7 nm+ sur sa feuille de route

© AMD

Une gravure en 7 nm affinée... pour toujours plus de transistors

Zen 3 d'ores et déjà prêt, mais RDNA2 toujours en chantier

Tous seront portés par la gravure en 7 nm+ qu'se plaît à mettre en avant comme pour rappeler qu'Intel est encore - dans bien des cas - agrippé à sa gravure en 14 nm++. Cette appellation 7 nm+ renvoie dans les faits au procédé de gravure en 7 nm par EUV (lithographie extrême ultraviolet) proposée depuis peu par l'indéboulonnable TSMC Sans surprise, cet affinage du procédé de gravure en 7 nm permetsur les puces. Ce gain est dans le cas présent estimé à 20 %. De quoi donner à AMD plus de marge de manœuvre côté fréquences sur ses futurs processeurs et ses prochaines cartes graphiques, précise TechPowerUp.Sur sa nouvelle feuille de route, AMD prévient toutefois que les lancements des architectures RDNA2 et Zen 3 pourraient ne pas se faire de manière conjointe. Cette année, AMD déployait ses premiers produits sous RDNA (les Radeon RX 5700 et 5700 XT ) et Zen 2 (les processeurs Ryzen de troisième génération ) le 7 juillet. Une date et une simultanéité qui pourraient ne pas être respectées l'année prochaine.Les visuels présentés, et dûment mis à jour, nous informent par ailleurs sur l'avancement des travaux d'AMD en matière d'architecture. Le groupe de Lisa Su indique avoir d'ores et déjà complété le développement de l'architecture Zen 3 . Fin prête, cette dernière passe donc à la phase d'intégration aux CPUs qu'AMD concocte pour l'année prochaine. On apprend également que Zen 4 est. AMD est donc dans les clous question timing.L'architecture RDNA2, elle, est en revanche toujours en cours de conception. Ce qui laisse entendre qu'en 2020, AMD lancera d'abord ses puces Ryzen de quatrième génération, puis ses nouveaux GPUs.Pour rappel, Zen 3 doit constituer la réponse d'AMD aux puces de bureau Comet Lake-S et même Ice Lake-S (du moins si ces dernières sont prêtes pour le Computex 2020, précise TechPowerUp). Sur le versant GPU, avec RDNA2 et ses GPUs Navi 12, AMD devra rivaliser avec NVIDIA et ses puces TU104.