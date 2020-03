Coronavirus : eBay retire des références de masques et gels hydroalcooliques de sa plateforme

Le coronavirus également actif sur eBay

Source : ArsTechnica

C'était inévitable, le coronavirus pousse certains vendeurs à augmenter les prix de produits tels que les masques et autres solutions hydroalcooliques. Des hausses de prix qui ne sont pas du goût d'eBay, qui a décidé de sévir.En effet, la plateforme traque actuellement les vendeurs et les produits qui «» un peu trop de l'épidémie de coronavirus. Certains masques, lingettes désinfectantes et gels hydroalcooliques vont ainsi être supprimés de la plateforme, une initiative déjà lancée par un autre géant du e-commerce : Amazon Des mesures a priori judicieuses quand on voit que certains n'ont pas hésité à proposer sur la plateforme un lot de 10 masques de protection à 200 dollars, ou encore des petites fioles de solution hydroalcoolique, affichées à plus de 35 dollars l'unité...