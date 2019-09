Vivaldi va garder Flash "en option"

Vivaldi met en garde contre les failles de sécurité de Flash

Source : Blog Vivaldi

Flash est en phase terminale, mais n'a pas encore été achevé officiellement par Adobe. Pour répondre aux demandes transitoires de certains sites web (notamment des sites éducatifs n'ayant pas encore mis à jour leur infrastructure, ou des plateformes localisées dans des petits pays),ajoutera à sa version 2.7 une option permettant d'Annoncée à travers un billet de blog, la nouvelle s'accompagne toutefois d'une mise en garde : Flash existe depuis 20 ans et a été la cible de nombreux hackers pendant deux décennies. Il n'est plus sécurisé et ses failles sont désormais nombreuses.et pour des sites de confiance uniquement.Peu à peu abandonné par les principaux navigateurs,fait donc de la résistance chez, pour quelques temps encore. Pour l'activer sur la version 2.7 (ou ultérieure) du navigateur, il faut se rendre sous :. Le célèbre plug-in d'Adobe y sera alors activable manuellement en cas de besoin.