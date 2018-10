Des installeurs de Flash corrompus intègrent des mineurs de cryptomonnaie

Un mineur de cryptomonnaie installé malicieusement

Flash, un plug-in en fin de vie

a toujours été la cible de pirates, vous proposant d'installer l'ancienphare sur votre ordinateur, pour au final installer unsur votre ordinateur. Si aujourd'hui le logiciel d'Adobe est de moins en moins utilisé sur le web, des hackers continuent de propager des logiciels malveillants à travers lui.Une étude menée par l'entreprise Palo Alto Networks, et relatée par TechCrunch , spécialisée dans la sécurité informatique, a révélé que les pirates ont remplacé leurs chevaux de Troie par des logiciels de minage deLors du lancement de l'installation du fauxs'effectue l'implantation invisible d'XMRig, un logiciel open source de minage, qui utilise la puissance du processeur et de la carte graphique de l'ordinateur infecté pour démarrer le minage. Une fois l'opération effectué, le programme d'installation se connecte aux serveurs d'Adobe, et télécharge et installe une version officielle du plug-in flash. Depuis le mois de mars, plus d'une centaine de logiciels différents utilisaient cette même technique.Flash est un plug-in très populaire depuis les débuts du web mais qui vit aujourd'hui ces dernières semaines. Le logiciel, à la fois gourmand en performances et critiqué par tous pour ces multiples failles de sécurité, est détrôné aujourd'hui par la technologie HTML5, un standard universel et massivement utilisé par les navigateurs modernes.a bien conscience de déclin de son logiciel et a annoncé la fin du support pour 2020.