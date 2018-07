L'action Facebook plonge à la bourse de Wall Street

Bart Sadowski / Shutterstock.com



Combien a perdu Mark Zuckerberg ?

Modifié le 26/07/2018 à 16h46

Suite aux différentes affaires qui l'ont éclaboussé ces derniers mois (pour ne pas la nommer), le réseau social de Palo Alto est à la peine comme en témoignent les chiffes communiqués aux analystes. La direction du géant de la Silicon Valley a souligné un ralentissement des recrutements de nouveaux utilisateurs et de la croissance de son chiffre d'affaire, couplés à une augmentation des investissements, ce qui a donné quelques sueurs froides aux investisseurs qui se sont empressés de céder leurs titres.Le titre a clôturé aux alentours de 173,50 dollars hier et le début de séance à Wall-Street ce matin semble confirmer la contre-performance, avec une action cotée à 176 dollars.D'après les calculs de certains media américains, la valorisation de laaurait dévissé de 125 milliards de dollars, soit une valorisation proche des 620 milliards de dollars. Concrètement, son PDG, Mark Zuckerberg aurait perdu sur une journée la bagatelle de 17 milliards dollars suite au décrochage du cours ! Malgré tout, il semble que cet épisode soit une réaction "" du marché suite aux chiffres décevants communiqués et le cours de l'action devrait rapidement reprendre des couleurs compte tenu des 2,2 milliards d'utilisateurs du réseau social dans le monde.