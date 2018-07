Facebook et Instagram ouvrent la chasse au moins de 13 ans

De la difficulté de séduire les jeunes

Modifié le 23/07/2018 à 16h56

Sur le papier, les utilisateurs de moins de 13 ans ne peuvent pas se créer un compte suret son réseau social de partage de photos,. Néanmoins, la réalité est tout autre puisque les comptes concernés ne sont actuellement supprimés que lorsqu'ils sont signalés.De plus, un récent documentaire réalisé par Channel 4 démontre le laxisme de la modération lorsqu'il s'agit d'internautes de cet âge-là. Selon, l'entreprise ferait le choix de ne pas fermer ces comptes, même si leurs jeunes propriétaires vivent en Europe et aux États-Unis, deux territoires dans lesquels la loi concernant la limite d'âge de 13 ans est pourtant en vigueur.Visée par de vives critiques faisant suite au documentaire, la société de Zuckerberg se fera désormais plus sévère avec les personnes âgées de moins de 13 ans. Suite à la diffusion, le réseau social a indiqué dans un billet qu'il travaillait à «». Si cela ne signifie pas que la plateforme va rechercher ces jeunes utilisateurs, du moins dans un premier temps, elle aura au moins le mérite de ne plus ignorer les signalements concernant ces derniers. Dans le cas où celle-ci a un doute, elle pourra demander une pièce d'identité à l'utilisateur afin de statuer plus définitivement sur son cas. TechCrunch précise également que cette nouvelle mesure est à contre-courant de la dynamique actuelle du réseau social, qui souhaite attirer les plus jeunes sur la plateforme. Pour rappel, un récent sondage du centre de recherche américain Pew montrait que les jeunes adolescents se tournaient principalement vers Snapchat, YouTube et Instagram plutôt que Facebook.