Mark Zuckerberg devient la troisième personne la plus riche au monde

La technologie : un créateur de richesse robuste

Troisième, mais encore si loin de la première place

Modifié le 13/07/2018 à 15h18

Alors que les finances deconnaissaient une chute de plus de 10 milliards de dollars pendant le mois de mars suite au scandale du Cambridge Analytica, il semblerait que le CEO desoit retombé sur ses pieds. Sa fortune a même grimpé jusqu'à 81.6 milliards de dollars. Il a même décroché la troisième place du Bloomberg Billionaires Index , dépassant ainsi Warren Buffett de 0,4 milliards de dollars.Depuis la création du Bloomberg Billionaires Index, c'est la première fois que les trois premières places sont occupées par des personnes qui ont établi leur fortune à l'aide des nouvelles technologies. Selon Bloomberg, la technologie aurait généré à elle seule au sein de son classement une richesse estimée à plus de 5 billions de dollars.Si la fortune de Mark se porte si bien, c'est parce que les investisseurs continuent toujours à adhérer à Facebook de manière continue et ce malgré le séisme médiatique qu'a été le scandale Cambridge Analytica. De plus, la valeur boursière de Facebook c'est vu croitre à +2.4% à la clôture des marchés la semaine dernière. Le réseau social totalise ainsi une capitalisation boursière de 571 milliards de dollars.Si grâce à son réseau social et ses nombreuses autres acquisitions Mark Zuckerberg à réussit à décrocher la 3èm place du classement des 500 personnes les plus riches du monde, talonnant Bill Gates et ses 94 milliards de dollars, le CEO de Facebook est encore assez loin de la première place détenue par le CEO d'Amazon Jeff Bezos avec une fortune de 142 milliards de dollars, soit quasiment le double de celle de Zuckerberg.