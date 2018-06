Des groupes Facebook seront peut-être bientôt en accès payant

Aider les groupes à monétiser leurs contenus

Un Facebook sans pub payant ?

Modifié le 21/06/2018 à 10h55

évoque des tarifs variant de 4,99 dollars à 29,99 dollars par mois pour accéder à des contenus premium sur ces groupes pilotes.Facebook bientôt payant : c'est l'un des hoax qui tournent régulièrement sur Internet depuis des années. La fausse nouvelle pourrait cependant devenir vraie. Dans un post publié le 20 juin , Alex Deve, le directeur en charge des Groupes sur Facebook, annonce le lancement, pour un petit nombre de groupes pilotes, des accès payants.Ces tests démarreraient pour des groupes fédérant de grands nombres de profils, dans les domaines de la cuisine, de l'éducation des enfants, ou des arts ménagers. Facebook cite ainsi(désencombrer votre maison), un groupe public Facebook américain dédié à la consommation minimaliste, qui compte plus de 40 000 abonnés.Le site conserverait un accès gratuit, mais en souscrivant l'option payante, l'abonné aurait accès à des contenus exclusifs, des tutoriels, des lives de questions-réponses, etc. En s'ouvrant aux abonnements payants, Facebook répond ainsi à une demande de ces groupes, en quête de revenus pour se développer. Facebook a aussi constaté que de nombreux groupes « trichaient » déjà avec la gratuité en faisant payer leurs abonnés hors de la plateforme.Les nouveaux outils de gestion des abonnements payants réservés aux administrateurs permettront à Facebook d'internaliser ces revenus. Cette annonce clarifie en tout cas une phrase abondamment commentée depuis, qu'avait prononcée Mark Zuckerberg le 11 avril dernier devant le Congrès américain : ce jour-là, il avait déclaré qu'«» Les groupes à péage inaugurent-ils une évolution plus globale de Facebook vers un modèle lui aussi payant ? Bloomberg avançait récemment que le projet le plus plausible serait une version sans pub de Facebook, en échange d'un abonnement payant.