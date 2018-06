Facebook : les publicités sur les armes à feu de moins en moins tolérées

Facebook : les accessoires pour armes à feu ne sont pas pour tout le monde

Armes : certains types de publicités resteront tolérés sur Facebok

Modifié le 18/06/2018 à 17h35

Même si certaines publicités relatives aux armes à feu continueront à être tolérées sur Facebook, aucune d'entre elles ne sera en revanche visible aux enfants.Gilets pare-balles, étuis pour fusils, cibles, tenues militaires... A partir du 21 juin 2018, les vendeurs de ces accessoires ne pourront plus s'adresser aux utilisateurs mineurs de Facebook. L'audience des publicités pour ces objets devra être limitée aux plus de 18 ans, annonce le réseau social.Même si la firme n'explique pas les raisons de cette évolution de sa politique en matière de publicité, la décision de Facebook s'inscrit apparemment dans la vague anti-armes à feu qui secoue l'opinion publique américaine. L'intensité de la contestation a d'ailleurs pris une ampleur nouvelle en 2018, lorsque les tueries dans les écoles américaines sont devenues plus fréquentes et plus sanglantes. Depuis le 1er janvier 2018, 29 personnes ont ainsi perdu la vie lors de 16 épisodes différents impliquant un tueur armé d'un fusil.En même temps, Facebook se garde d'interdire complètement les publicités pour ces accessoires, à la différence des produits comme les pistolets paintball, les silencieux pour fusils, les couteaux autres que culinaires ou encore les ballons de gaz poivré, qui sont tous interdits sur le réseau social. Des références « soft » aux armes resteront d'ailleurs autorisées et visibles à l'ensemble des utilisateurs de Facebook : il s'agit de jouets imitant les armes, de cours d'auto-défense et des vidéos à caractère éducatif sur la sûreté à destination de personnes manipulant les armes à feu.Les publicités pour les blogs et sites visant à rassembler les amateurs d'armes continueront à être tolérées tant que ces sites et blogs ne vendent pas eux-mêmes d'armes.