Facebook veut concurrencer Twitch avec son service Facebook Gaming

Un succès en devenir ?

Modifié le 15/06/2018 à 15h44

L'innovation semble devenir une denrée rare au sein des GAFAM. La mode est apparemment plus à la copie des idées provenant des concurrents. C'est du moins dans cette optique qu'a été lancée, la plate de streaming du plus célèbre réseau social au monde.Il faut dire que le marché du visionnage de jeux vidéo est au beau fixe. Il y a quatre ans, Amazon réalisait une belle opération en rachetant , la plateforme numéro un pour le streaming de jeux . Les concurrents tentent depuis de grapiller leur petite part du gâteau. Google a lancé YouTube Gaming, Microsoft possède de son côté Mixer (anciennement Beam) Il faudra maintenant compter avec Facebook. Le site phare de Mark Zuckerberg donne ainsi la possibilité aux streamers de tout poil de mettre plus en avant leurs prouesses vidéoludiques devant un large public. Utilisant ses algorithmes, la plateforme Fb.gg mettra en avant non seulement les évènements importants du moment, mais aussi les joueurs les plus susceptibles de vous plaire.Afin d'attirer un maximum de streamers, Facebook se pare même d'une monnaie virtuelle créée à l'occasion de l'ouverture de la plateforme. Via un programme nommé, les joueurs peuvent gagner des. Cette monnaie est ensuite échangeable contre des améliorations au sein de divers jeux.Face au mastodonte qu'est Twitch, difficile de dire si Fb.gg attirera les amateurs de streaming live de jeux vidéo. Vous pouvez néanmoins tester le service en cliquant ici