Un bug passe les posts Facebook de 14 millions de personnes en public

Attention à qui peut voir vos messages Facebook

Facebook fait son mea culpa

Modifié le 08/06/2018 à 10h47

Dans un message daté du 7 juin 2018, Erin Egan -chez- a annoncé qu'un bug avait affecté plus de 14 millions d'utilisateurs du réseau social. En cause, le sélecteur d'audience.Pour rappel, lorsque vous partagez un message sur Facebook, le sélecteur permet de choisir par qui ce message sera visible : vous seuls, vos amis ou le monde entier. En temps normal, le sélecteur conserve le statut donné précédemment. Si vous avez partagé une photo avec vos amis, le partage suivant sera donc réglé pour être envoyé lui aussi à vos amis, à moins de changer manuellement ce réglage.Sauf que du 18 au 27 mai, le sélecteur repassait par défaut en partage public. Pas moins de 14 millions d'utilisateurs ont ainsi vus leurs posts plus ou moins personnels partagés à la vue du monde entier... Ce problème technique aura été dû à des tests logiciels visant à développer une nouvelle façon de partager les messages.Les choses sont heureusement rentrées dans l'ordre. Les 14 millions de personnes impactées par ce bug ont été informées et invitées à vérifier le statut de leurs messages postés récemment. Les publications plus anciennes restent inchangées.Si Facebook s'est excusé de ce "petit" problème qui aura persisté près de 9 jours, l'entreprise va probablement devoir faire face une fois de plus à la colère et à la déception des utilisateurs. Si les problèmes techniques sont inévitables dans la gestion d'un énorme site comme celui de Mark Zuckerberg, il n'est pas sûr que le réseau social puisse se permettre trop d'erreurs de ce genre actuellement...