Facebook : un nouveau cas de fuites de données à grande échelle ?

Une nécessité selon Facebook

Source : The New York Times, Facebook Newsroom. Modifié le 04/06/2018 à 16h48

Alors que Mark Zuckerberg vient de comparaitre devant les tribunaux européens suite à l' affaire Cambridge Analytica , il pourrait à nouveau se retrouver dans le viseur de la justice.Levient en effet de révéler que Facebook aurait passé des accords avec les plus gros constructeurs de smartphones - dont Apple, Samsung et BlackBerry - afin de leur donner un accès aux données des utilisateurs du réseau, mais aussi celles de leurs amis. Tout ceci à l'encontre d'un décret mis en place en 2011 par laLea réalisé un simple test afin de mesurer la portée de la « fuite ». Les transferts de données d'un smartphone BlackBerry de 2013 utilisant un compte Facebook avec environ 550 amis ont été décortiqués. À travers une application nommée, le smartphone aura acquis les informations d'identification de pas moins de 295 000 utilisateurs du réseau social. BlackBerry s'est empressé de communiquer sur ces transferts en affirmant que les smartphone BlackBerry récents sous Android n'utilisent plus les mêmes méthodes de traitement des données.Bien entendu, les représentants de Facebook auront réagi promptement aux affirmations du, arguant que cet accord de partage avec les constructeurs était nécessaire afin de maintenir la qualité de l'expérience sociale.Selon Ime Archibong, représentant de la marque, les accords conclus avec les constructeurs étaient nécessaires à une époque où les magasins d'applications n'étaient pas encore développés. Le problème, c'est que les utilisateurs n'étaient pas prévenus et ne pouvaient donc pas donner leur consentement face à de telles méthodes.Facebook affirme cependant que les accords passés obligeaient les constructeurs à ne pas divulguer ou partager les données récoltées. Toujours d'après Facebook, aucune fuite de donnée n'a été à déplorer durant toutes ces années. Le réseau social a aussi commencé à mettre fin à ses accords depuis le mois d'avril 2018.Quoi qu'il en soit, c'est le genre de nouvelle qui risque encore de faire du mal à la réputation déjà bien érodée du géant américain. Ainsi, le réseau a commencé à sortir du top 3 des sites les plus consultés aux USA Est-ce le début d'une longue descente aux enfers pour Facebook ? Seul l'avenir le dira.