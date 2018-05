USA : Reddit devient le 3e site le plus visité et passe devant Facebook

La France très friande des services Google

Modifié le 31/05/2018 à 14h31

Alexa est un service d'analyse de trafic web géré par Amazon. S'il n'est pas précis au visiteur près, il permet néanmoins d'avoir une idée générale de la fréquentation des sites internet les plus connus., un utilisateur de Reddit, n'aura d'ailleurs pas raté le changement survenu ces derniers jours dans le classement : son site préféré est maintenant dans le top 3 US.Le réseau communautaire vient ainsi se placer derrière Google et Youtube, damant le pion à Facebook et Amazon. Une autre donnée intéressante relevée par Alexa est le temps moyen passé au quotidien sur Reddit : 15 minutes et 10 secondes. C'est bien plus que les 10 minutes 49 de Facebook, qui dépasse lui-même Google avec 7 minutes 16 de consultation ou Youtube avec ses 8 minutes 31.Le plus intéressant dans cette analyse est de constater la chute de Facebook. Si le réseau social reste le plus utilisé au monde, il semble néanmoins avoir souffert du scandale Cambridge Analytica . Malgré tout, ce n'est pas demain la veille que le géant fermera ses portes. Les services annexes que sont Instagram et WhatsApp - tous deux propriétés de Mark Zuckerberg - se portent bien. Et qu'est-ce qu'une quatrième place pour un réseau aussi important ?Mais jetons un œil du côté du classement français d'Alexa. Sans grande surprise, c'est Google.fr qui domine le classement, suivi par sa version américaine. En troisième place, on trouve Youtube, la plateforme vidéo de Google. Juste après viennent respectivement Facebook et Wikipédia. Les utilisateurs français ont donc peu ou prou les mêmes goûts que leurs homologues américains.Mais où se trouve Reddit, absent du top 5 FR ? Il est relégué à la 14e place, derrière Twitter qui semble avoir la préférence des français (11e au classement). Les français privilégient particulièrement Leboncoin - célèbre site de petites annonces - qui est 7e du classement, juste derrière Amazon. Ils y passent d'ailleurs 14 minutes 43 par jour en moyenne !Dans les dernières places du top 10 se trouvent Live.com et Yahoo, les sites propulsés par Microsoft. Quant à Clubic, il est situé en 169e place, un beau score dû à votre fidélité !