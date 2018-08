Un nombre croissant d'ados a recours à la chirurgie pour ressembler aux filtres Snapchat

« Une version fantasmée d'eux-mêmes »

Dans un article tiré de la revue de l'American Medical Association , 3 médecins s'inquiètent des nouvelles tendances de chirurgie plastique liées à Snapchat. Tous évoquent la dysmorphophobie Snapchat, qu'ils définissent comme la peur d'être, mais surtout laPour rappel, l'American Academy of Facial and Reconstruction Plastic Surgery indiquait, en 2017, que 55% des médecins avaient déjà évoqué le fait qu'un patient souhaitait une chirurgie pourQuant aux filtres Snapchat (et Instagram), ils sont quotidiennement utilisés par des millions d'utilisateurs qui en profitent pour s'amuser, se déguiser, et aussi effacer subtilement les petites imperfections de leurs visages. Dans les Stories des influenceurs, ces derniers s'adressent à leur communauté affublés d'une paire d'oreilles de chat ou de collier de fleurs, transformant ces images en une réalité devenue normative. De fait, la perception a évolué au point de modifier les tendances de la chirurgie esthétique. Comme l'explique le Dr Neelam Vashi , principale auteure de l'étude :Si les challenges tels que le Kylie Jenner challenge (reproduire les lèvres gonflées de la jeune américaine) ou le A4 challenge (faire tenir sa taille derrière une feuille A4) étaient déjà considérés comme dangereux, ils avaient l'avantage de ne pas inclure d'opération chirurgicale.Comme le précise le Dr Neelam Vashi, de plus en plus de patients intéressés par ces opérations sont désormais renvoyés vers un service psychologique plutôt que la chirurgie. Une pratique pour éviter que la dysmorphophobie ne s'accentue.