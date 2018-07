Reddit ajoute des chat-rooms communautaires

L'anonymat au centre de la plateforme de conversation

Modifié le 20/07/2018 à 14h12

Reddit est connu pour ses nombreuses et très actives communautés. Celles-ci concernent un nombre incalculable de sujets, des plus sérieux aux plus drôles, réunissant des centaines de milliers d'utilisateurs. Mais il manquait encore un vrai module de conversation instantané pour connecter encore plus facilement tous ces utilisateurs unis par le vénérable modèle du forum.C'est désormais chose faite. Reddit vient de lancer officiellement sa plateforme de chat, disponible pour le moment pour quelques groupes d'utilisateurs. La fonction sera ensuite déployée progressivement à l'ensemble des membres du site.Bien évidemment, Reddit n'a pas fait les choses comme tous les autres géants du web. Les salons de discussions sont crées en fonction des sujets de discussion les plus populaires. Il y a déjà des chat rooms a propos de Game of Thrones ou encore Fortnite.Les options du chat sont minimalistes et misent sur l'anonymat des participants afin de favoriser les échanges sans tabous ni réserves. C'est l'une des valeurs que Reddit protège sur sa plateforme et met également en avant sur ce nouveau service. D'ailleurs, pour le moment même les avatars ne peuvent être modifiés., explique ityoclys, designer produit chez Reddit en charge de la création de cette plateforme de conversation instantanée.Reddit va poursuivre le déploiement quotidien de cette fonction et encourage sa communauté à donner son avis pour améliorer les fonctionnalités de ses chat rooms.