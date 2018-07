Le PDG de Reddit juge trop compliqué le bannissement des propos haineux sur son site

G Holland / Shutterstock.com

Reddit n'est pas « la police de la pensée »



Sur la bonne voie ?

Ce week-end, Steve Huffman s'est livré à une conversation pour le moins douteuse avec un utilisateur de Reddit, Zachary Swanson. Le célèbre PDG du site communautaire de partage de liens a répondu à son interlocuteur après avoir été questionné sur sa position quant aux discours haineux présents sur ce dernier. Huffman n'a une nouvelle fois pas botté en touche et carrément répondu qu'une interdiction des paroles haineuses serait « impossible à appliquer de manière cohérente ».Lors d'une conversation avec un membre de la communauté Reddit Zachary Swansan, Steve Huffman a reconnu qu'une éventuelle interdiction des propos haineux sur le site constituerait un «». Ces propos paraissent tout bonnement révoltants, mais correspondent néanmoins à ce qu'il souhaite pour Reddit : assumer jusqu'au bout des ongles sa volonté d'une communauté qui laisse place à la liberté d'expression la plus totale, et qui s'autogère. «, a-t-il ajouté pour se justifier. La dernière sortie de Huffman sur le sujet remonte au mois d'avril. Elle avait déjà provoqué un tollé lorsque celui-ci avait répondu à l'un de ses utilisateurs que les insultes raciales n'étaient pas contraires aux règles de Reddit. Le développeur de 34 ans avait cependant rapidement tenté d'éteindre l'incendie. On dit bien. Il avait alors indiqué à nos confrères de The Verge que «. »L'espoir de voir l'incitation à la haine définitivement sanctionnée sur Reddit demeure tout de même. En octobre 2017, le site avait annoncé dans un post prendre désormais «. » A Reddit désormais de transformer l'essai, et d'étendre cette disposition à toute forme de violence. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube et d'autres mastodontes des médias sociaux y parviennent déjà. Avec plus ou moins de succès, certes.