Pornhub se dote de sous-titres pour les sourds et malentendants

Améliorer « l'expérience » des utilisateurs

Un sous-titrage qui permet de distinguer les personnes

Modifié le 28/06/2018 à 15h46

Pornhub se devait d'agir. L'Institut national sur la surdité et autres troubles de la communication (NIDCD) rapporte qu'environ 15 % des américains de 18 ans et plus font état de problèmes d'audition, soit 37,5 millions de personnes rien qu'au pays de l'Oncle Sam. Des chiffres qui donnent le vertige et qui ont conduit le site de streaming lancé en 2007 à équiper 1 000 premières vidéos de sous-titres.Le premier site web de streaming vidéo pour adultes, qui héberge 5 millions de vidéos et accueille plus de 90 millions de visiteurs par jour dans le monde, vient de mettre en application une mesure symbolique . Et c'est sans ironie. Pornhub vient en effet d'inaugurer cette semaine une collection de 1 000 vidéos populaires auprès des femmes, des gays, des bi et des transsexuels, pour lesquelles des sous-titres sont disponibles, de façon à « améliorer l'expérience » des utilisateurs sourds et malentendants.Il faut dire que rares sont les sites - quelle que soit leur thématique - à proposer du contenu adapté aux personnes sourdes et malentendantes. YouTube, par exemple, propose des sous-titres à ses utilisateurs ; mais ces derniers, automatiques, ne sont pas tout à fait au point et retranscrivent parfois les propos de manière hasardeuse.Pornhub propose ainsi un texte descriptif et interprétatif de façon à distinguer les différentes personnes qui « parlent », mais aussi les réactions émotionnelles dans leur voix par rapport au scénario.Cette catégorie de sous-titrage codé complète celle de l'audiodescription pour malvoyants, lancée en 2016.: cette déclaration de Corey Price, vice-président de Pornhub, est une preuve que le site veut prendre soin de tous ses aficionados.