Qu'est-ce que le French Tech 120 et quelles sont les start-up françaises qui en font partie ?

En quoi consiste le programme French Tech 120

Plus d'infos sur le programme French Tech 120



Les lauréats du programme French Tech 120

Source : LFT

Si vous avez bonne mémoire - ce dont on ne doute pas - vous avez peut-être déjà entendu parler du programme French Tech 120 sur Clubic. Au mois d'octobre, nous vous avions présenté ce dernier, vanté par l'État comme pouvant propulser la France comme premier écosystème numérique européen et de faire des start-up françaises des leaders technologiques de rang mondial. La liste des 123 entreprises sélectionnées du programme est désormais définitive. Que représente précisément ce programme, quelles sociétés le composent ? C'est le moment de tout savoir, grâce à Clubic.Cédric O l'affirme, ce sontLe secrétaire d'État chargé du numérique aura suivi de près la naissance de ce programme, des annonces faites au mois de septembre par Emmanuel Macron à la sélection des 83 nouvelles entreprises du French Tech 120, en passant par l'intégration des lauréats du Next 40., affirme le successeur de Mounir Mahjoubi, en poste depuis bientôt dix mois.Le programme French Tech 120 repose sur l'accompagnement national pour les futurs leaders technologiques. Les pépites françaises sélectionnées peuvent ainsi compter sur un accompagnement au quotidien par une équipe dédiée de start-up managers, qui identifieront leurs besoins prioritaires et y répondront. Elles bénéficieront d'une offre de services spécifique faite pour les start-up en hyper-croissance ainsi qu'une d'une visibilité renforcée au travers de la communication, d'opérations d'influence et de la présence dans les délégations officielles à l'étranger, comme lors du CES ou du Computex, par exemple, qui font partie des messes mondiales de la tech.Cette offre d'accompagnement peut notamment se matérialiser au travers d'un réseau international des administrations pouvant accompagner les start-up à l'étranger, ou d'un accompagnement dédié pour l'introduction en Bourse avec Euronext et une cotation bancaire de la Banque de France. Le programme met aussi à dispositions des start-up des référents et produits dédiés pour répondre aux craintes et questions des entreprises, comme la CNIL, l'URSSAF, le ministère du Travail ou le Centre national d'études spatiales, pour ne citer qu'eux.Après une période de sélection de plusieurs mois, 83 start-up ont ainsi été retenues, pour avoir notamment su répondre aux critères des levées de fonds supérieures à 20 millions d'euros et d'hyper-croissance (chiffre d'affaires et croissance). Au moins deux start-up ont été sélectionnées par région, Outre-mer inclus.Ces 123 sociétés contribueront à créer 11 000 des 25 000 emplois que la French Tech propulsera en 2020, dont 7 000 pour les quarante firmes du Next 40 et 4 000 pour les 83 start-up du programme. Cette sélection n'est en tout cas pas définitive, puisqu'elle ne vaut que pour un an, French Tech 120 n'étant qu'un programme d'accompagnement provisoire, faut-il le rappeler. Il faut ainsi s'attendre à de nouveaux entrants (et sortants) dès l'année prochaine.