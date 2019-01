Galaxy S10, PlayStation 5, Android Q, NASA : les actus tech' de la semaine

La France (aussi) s'apprêterait à limiter le déploiement de Huawei dans le pays

Galaxy S10 : les prix Italiens ont fuité... et seront certainement ceux pratiqués en France

PlayStation 5 : le nom de son APU nous donne quelques détails sur ses specs

Android Q va permettre à votre opérateur de verrouiller votre smartphone

Trump aurait proposé un "budget infini" à la NASA pour envoyer des astronautes sur Mars

Le firmware d'une puce Wi-Fi ouvre une faille sur PS4, Xbox One et certains PC portables

Toyota présente son nouveau RAV4 Hybride, avec des performances relevées

À l'affût de toutes les actualités liées aux domaines technologiques, la rédaction de Clubic s'efforce chaque jour à couvrir le moindre sujet s'inscrivant dans sa ligne éditoriale. Mais le monde d'aujourd'hui va vite, très vite, et une information vient rapidement en remplacer une autre. À tel point qu'il est parfois difficile de suivre avec assiduité les nouveautés du monde qui nous entoure.Rassurez-vous : se mettre à la page n'aura jamais été aussi simple avec notre récapitulatif hebdomadaire composé des principales actualités de la semaine. Vous êtes prêts ? C'est parti.Huawei est dans de beaux draps. Soupçonnée d'espionnage pour le compte de son gouvernement - les Etats-Unis étant le plus suspicieux -, la firme chinoise continue de susciter la méfiance à l'égard des autres grandes puissances internationales. Dont la France, qui pourrait limiter son déploiement au sein de l'Hexagone en renforçant le pouvoir d'agrément de l'Anssi (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information). Pour plus de détails sur cette sombre affaire, rendez-vous ici La sortie du Galaxy S10 approche à grand pas - le 20 février plus précisément - et les rumeurs à son sujet continuent de pleuvoir. Cette fois-ci, les prix italiens auraient fait l'objet d'une fuite, laissant présager une grille tarifaire française similaire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le nouveaude la marque coréenne risque de faire mal à nos portefeuilles. Découvrez son prix dans cet article complet S'il y a une console que la communauté gamer attend de pied ferme, c'est bien la PlayStation 5. En attendant sa sortie, quelquesnous livrent les premiers maigres détails de ses caractéristiques techniques : le nom code du futur APU, en l'occurrence, accompagné de la référence « 2G16002CE8JA2_32/10/10_13E9. » Il faudra alors s'attendre à un processeur 8 cœurs vraisemblablement cadencés à 3,2 GHz.La prochaine version du système d'exploitation mobile de Google, Android Q, renforcera-t-il le simlockage de nos smartphones par les opérateurs ? C'est toute la question au regard des découvertes réalisées dans le code source du logiciel . En théorie, les opérateurs auraient la possibilité de restreindre l'accès au réseau mobile malgré la présence de deux cartes SIM distinctes.Ambitieux, Donald Trump. Trop ? La NASA aurait en effet eu une étonnante proposition de la part du Président des Etats-Unis, lequel souhaiterait mettre à disposition de l'agence spatiale un budget infini pour conquérir Mars , et ce au cours de son mandat ! Problème : les défis techniques et logistiques sont bien trop hauts pour parachever avec succès un tel projet.La société Embedi a mis en lumière la présence d'une faille dans les modules Wi-Fi Marvell Avastar , installés notamment sur certains ordinateurs, smartphones, mais aussi sur PS4 et Xbox One. Une anomalie que Marvell n'a pas encore corrigé, malgré le nombre très important d'appareils potentiellement menacés : six milliards au total.La cinquième génération du RAV4 de Toyota devrait faire des heureux : ce nouvel SUV 100 % hybride voit ses performances améliorées grâce à ses deux roues motrices de 218 chevaux et une version en transmission intégrale AWD-i de 222 chevaux. Pour découvrir le reste de ses caractéristiques, nous vous invitons à parcourir cet article