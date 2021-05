Ubisoft : une excellente année fiscale 2020-2021 et la meilleure performance de l'histoire d'Assassin's Creed

Cette année fiscale 2020-2021, close en ce mois de mai, est donc, selon Ubisoft, la meilleure jamais enregistrée, détrônant ainsi un record établi sur l'année fiscale 2012-2013. Une performance notamment portée par le succès d'Assassin's Creed Valhalla, qui est l'épisode s'étant le mieux vendu de toute la franchise.

Outre des ventes physiques et surtout numériques en forte hausse, c'est également une année record en matière d'activité. Ubisoft a enregistré sur la période 2020-2021 pas moins de 141 millions de joueurs uniques, soit une hausse de 20 % par rapport à l'année précédente.

Les autres franchises n'ont pas été en reste, avec Rainbow Six: Siege qui se place dans le top 10 des jeux les plus joués en 2020. Just Dance est également une licence phare du géant français, qui a enregistré une croissance spectaculaire cette année. Enfin, Immortals Fenyx Rising , le petit dernier de l'écurie Ubisoft, a également connu un succès qui n'a pas à rougir de ses pairs.

Des résultats globalement impressionnants qui ne sont bien sûr pas étrangers aux différentes mesures sanitaires visant à endiguer le coronavirus, le jeu vidéo étant devenu l'un des nombreux refuges pour ronger son frein en attendant des jours meilleurs.