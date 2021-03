Roblox entre en bourse, estimé à 45 milliards de dollars, soit 6 fois Bethesda

Le résultat est d'autant plus incroyable alors que les investisseurs estimaient la valeur boursière de Roblox à 4 milliards de dollars il y a un peu plus d'un an de cela. Par ailleurs, le site Kotaku a réalisé un comparatif permettant de placer le jeu face aux grandes entreprises de l'industrie du gaming.



Par exemple, Roblox équivaut à six fois la valeur de rachat de ZeniMax Media par Microsoft (soit 7,5 milliards de dollars). Mieux encore, Electronic Arts et ses 37 milliards de dollars ou encore Take-Two avec ses 19 milliards de dollars sont battus à plate couture par ce seul et unique jeu. À l'heure actuelle, seul Activision-Blizzard avec ses 70 milliards de dollars vaut plus que Roblox selon les investisseurs.