🔥 Bon Plan : Canon PowerShot SX730 HS à 307,99 € (économisez 30€)

Zoom sur un compact précis et polyvalent



Un appareil exceptionnel à prix Canon



Le Canon PowerShot SX730 HS. Ses dimensions sont réduites au maximum afin que vous puissiez l'emporter partout en voyage ou en déplacement. Il offre une qualité d'image de grande qualité, même en pleine obscurité grâce à son objectif bénéficiant du système Haute Sensibilité et d'un capteur de 20,3 millions de pixels. Son point fort est le zoom x40, qui vous permet de vous rapprocher des plus petits détails de votre prise de vue, sans perdre en qualité d'image ni en netteté.La vidéo est également à l'honneur avec une captation en Full HD 60 images/seconde pour vos souvenir de vacances avec une fluidité d'image saisissante et un respect des couleurs des paysages que vous explorez. Le tout assisté par une partie logicielle qui vous optimise en permanence tous vos clichés avec le mode Hybrid Auto, système qui permet une mise au point immédiate sur le sujet de votre photo ou vidéo. Le transfert de vos photos et vidéos s'effectue quant à lui sans câble, directement en Wi-Fi ou en Bluetooth.Pour les fêtes, Canon vous permet d'offrir (ou de vous offrir) ce petit concentré de technologie d'image au prix de 307,99€, avec à la clé une réduction de 30€. C'est le moment idéal de redécouvrir la photographie via cet appareil pensé pour tous ceux qui souhaitent redécouvrir la photographie haute qualité sans s'encombrer.